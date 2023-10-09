В Новосибирске на ряде АЗС ограничена розничная продажа бензина

На ряде независимых АЗС в Новосибирске ограничена продажа в розницу бензина марки АИ-95. Как рассказал «Ъ-Сибирь» совладелец сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев, причиной стали недостаточные поставки топлива со стороны «Газпромнефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас на нескольких станциях приостановлена реализация, в ближайшие дни такое же ограничение на продажу бензина АИ—95 в рознице будет введено на других объектах. Поставщик - "Газпромнефть" сообщил нам, что поставок не будет до 20 октября. Сейчас мы реализуем топливо АИ-95 только нашим партнерам, с которыми ранее были заключены договора», - прокомментировал господин Панкеев.

Сеть компании включает 28 АЗС. В сентябре в пресс-службе «Газпромнефть - Региональные продажи» сообщали «Ъ-Сибирь», что предприятие в полном объеме выполняет обязательства по поставке запланированных объемов топлива клиентам, в том числе сельхозпроизводителям.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в конце июля в регионах Сибирского федерального округа (СФО) независимые АЗС заявили о риске нехватки автомобильного бензина. В ряде субъектов запас топлива участники рынка оценивали в 5–7 дней. Причинами названы перебои с поставками по железной дороге, закрытие нефтеперерабатывающих заводов на ремонт и рост стоимости топлива на оптовом рынке.

В качестве одного из вариантов решения участники рынка предложили ограничить объемы экспорта. 22 сентября Минэнерго приняло решение о бессрочном запрете на экспорт бензина и дизельного топлива. В министерстве заявили, что меры поможет создать избыток топлива, а также прекратить так называемый «серый экспорт».

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Лолита Белова