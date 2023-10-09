Российские ученые разработали концепции решения актуальных проблем Пермского края

В Перми завершилось мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых. В течение трех дней краевая столица принимала у себя сотрудников ведущих российских вузов и научных центров из 26 городов России. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых — новая площадка, на которой представители науки, промышленных предприятий и власти будут объединяться для решения общих задач. Он подчеркнул, что в Пермском крае активно взаимодействуют представители научного сообщества, органов власти и бизнеса. «Общими усилиями создаются проекты, которые способствуют развитию инноваций и экономическому росту всего региона. Разработки ученых позволяют предприятиям эффективно двигаться в сторону технологического суверенитета»,— акцентировал глава региона.

Разбившись на группы, специалисты изучали специфику Пермского края, выявляя проблемные зоны и предлагая пути их решения. По результатам работы каждая группа защитила свои наработки перед губернатором и членами краевого правительства. В частности, участники секции, которые работали над решением проблемы ликвидации экологических загрязнений от изливов кислых вод в реки Пермского края, сформулировали собственное видение по этому вопросу. «Мы считаем, что необходимо уменьшить объем поступающих вод и сформировать систему по деактивации этих вод и по комплексному восстановлению тех земель, которые были подвергнуты негативному воздействию»,— рассказал научный сотрудник центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова Георгий Молоканов.

Решения по повышению эффективности процессов в ТЭК разрабатывали исследователи из Санкт-Петербургского горного университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Казанского федерального университета, РГУ им. Губкина, а также специалисты таких компаний, как ГК «ГМС», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Роснефть», «Трубная металлургическая компания». Привлечение экспертов из разных регионов и отраслей позволило за три дня проанализировать и предложить наиболее эффективные существующие решения. Например, в задаче водоподготовки пермские нефтяники могут ориентироваться на разработки РГУ им. Губкина и КФУ для Иркутской области, в проблеме механических примесей — на проекты Петербургского горного и Югорского государственного университетов, в эксплуатации фонда малодебитных скважин — на решения ГК «ГМС», по утилизации попутного нефтяного газа — на опыт «Газпром нефти».

Участники мероприятия работали также над развитием проекта «Умный город». Как отметил модератор этой группы, директор проектов Академии технологий, данных и кибербезопасности Корпоративного университета Сбербанка Денис Тропин, Пермь входит в десятку лучших городов России по цифровизации городского хозяйства. «Группа ученых со всей страны изучила развитие ЖКХ, безопасности, социальных сервисов и услуг для привлечения туристов в концепции "Умный город". Упор был сделан на социально-экономические эффекты в городских средах разного масштаба»,— подчеркнул он. Участники группы «Умный город» приглашены губернатором Прикамья на форум «Строим цифровой регион» для более глубокой проработки вопросов и создания технологической карты развития региона по данному вопросу.

Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых проводятся в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Они направлены на вовлечение российского научного сообщества в решение актуальных практических задач регионов.