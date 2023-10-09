СК проверяет содержание одного из памятников в Челябинске

Глава Следственного комитет России Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием мемориала «Память» в Челябинске. По поступившему в ведомство обращению о ненадлежащем содержании памятника региональное управление проводит процессуальную проверку, сообщает Информационный центр СК России в своем telegram-канале.

Заявители указали, на протяжении пяти лет не проводятся работы по содержанию и восстановлению памятника «Скорбящие матери», расположенного на улице Блюхера в Челябинске. Мемориальный комплекс нуждается в капитальном ремонте.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Ситуацию контролирует центральный аппарат ведомства.

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