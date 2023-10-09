На фестивале «Друзья Петербурга» обсудили создание в городе музея балета

В России может появиться музей балета, и самый подходящий для этого город — Петербург, заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 25.03.2023 Балет "Дочь Фараона" итальянского композитора Цезаря Пуни в оригинальной хореографии Мариуса Петипа на сцене Мариинского театра.

Фото: Наташа Разина / Мариинскии? театр 25.03.2023 Балет "Дочь Фараона" итальянского композитора Цезаря Пуни в оригинальной хореографии Мариуса Петипа на сцене Мариинского театра.

Фото: Наташа Разина / Мариинскии? театр

Выступая на фестивале «Друзья Петербурга», он обратил внимание то, что в России нет музея балета. Президентский фонд культурных инициатив проводил выставку в Манеже под названием «Первая позиция», посвященную балету, отметил директор фонда, и в этом связи возник вопрос о музее.

«Выставка закончилась, а тема осталась: нужен музей балета, и где еще ему быть, как не в Петербурге? Вчера обсуждали это с Борисом Эйфманом и тоже пришли к выводу, что хотя бы маленький, но музей должен возникнуть»,— заявил господин Карманов в ходе дискуссии «Город будущего»

Городской фестиваль «Друзья Петербурга» — социальный проект ПАО «Газпром». Фестиваль творческих и образовательных проект посвящен сохранению культурного наследия Петербурга. Мероприятие прошло с 6 по 8 октября на более чем 30 площадках города.