Сирот обеспечили одеждой и обувью в техникуме Удмуртии после вмешательства прокуратуры

В Удмуртии прокуратура вмешалась в работу Асановского аграрно-технического техникума в Алнашском районе, поскольку в учреждении не в полной мере исполняли законодательство по поддержке сирот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, ряд учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не в полном объеме получали поддержку. Речь идет об обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем.

Директору учреждения внесли представление об устранении нарушений. В результате вмешательства права детей восстановили, а недостающее вещевое обмундирование выдали.