На Ярославском электровозоремонтном заводе произошло возгорание

В Ярославле ночью произошел пожар в одном из цехов Ярославского электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 0:18 9 октября, на место выехали 8 пожарных машин и 28 человек личного состава. К 0:52 пожар уже был потушен, в нем пострадала только проводка длиной 4 метра. Причины возгорания устанавливаются.

Алла Чижова