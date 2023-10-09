«РБК-Пермь»: Менее 10% жителей Пермского края слетали за границу летом 2023 года

Летом 2023 года доля бронирования авиарейсов из Перми в зарубежные страны составила 7%. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Лидером по перелетам за границу стал армянский Ереван с показателем 3,2% всех авиаперелетов из Перми. На втором месте турецкая Анталья (2,08%), на третьем — столица Беларуси Минск (0,67%).

Согласно данным сервиса, остальная доля авиарейсов пришлась на внутренние перелеты по России (93%). Лидером стала Москва (52,4%), за ней следуют Санкт-Петербург (21,41%), Сочи (8,85%), Минеральные Воды (2,08%), Казань (0,94%), Самара (0,8%) и Махачкала (0,74%).