«Концепция безопасности Биньямина Нетаньяху провалилась»

«Хамас» готовился к военной операции против Израиля в течение года. Об этом, как сообщают израильские СМИ, рассказал один из захваченных членов группировки. По его словам, боевики удивлены тем, что армия противника этого не ожидала. Эксперты отмечают, что Израиль мог оказаться не готов к атаке, в том числе из-за напряженной внутренней обстановки. С начала года в стране не стихают протесты против судебной реформы. Кроме того, как пишут местные журналисты, спецслужбы на прошлой неделе прогнозировали, что «Хамас» захочет избежать войны из-за потенциальных жертв среди населения сектора Газа. О том, как можно было допустить такое трагическое развитие событий — обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Время выводов, парламентских расследований и громких отставок придет после того, как руководство Израиля примет решение об окончании военных действий. Но уже сегодня понятно, что концепция безопасности, выстроенная премьер-министром Биньямином Нетаньяху за более чем десятилетия нахождения у власти, провалилась.

Заключалась она в том, чтобы постоянно поддерживать конфликт между Палестинской автономией и «Хамасом» — этакий ближневосточный вариант принципа разделяй и властвуй. С одной стороны, Израиль демонстративно отворачивался от Махмуда Аббаса, но при этом требовал от него выполнения полицейских функций, включая арест террористов. С другой, регулярно воевал и потом договаривался о перемирии с боевиками из Газы.

Получалось, что, с точки зрения простого палестинца, руководство в Рамалле хоть и является признанным многими странами мира, но на самом деле — приспешники сионистов, которых те не уважают и всячески унижают. А «Хамас», напротив, настоящие борцы за национальную гордость. Это противостояние перманентно порождало конфликты между палестинскими группировками и позволяло Израилю утверждать, что партнера, с которым имеет смысл договариваться о политическом урегулировании, нет. Мол, кому из них доверять, если они друг друга ненавидят?

Еще одним важным пунктом системы была уверенность в том, что как Рамалла, так и «Хамас» очень коррумпированы и за деньги будут готовы соблюдать некий негласные правила игры, что, собственно, и происходило долгие годы, пока не случилось 7 октября. А ведь буквально за неделю до событий представители армейской разведки уверяли, что «Хамас» не заинтересован воевать.

Катар только перевел очередной транш на зарплаты чиновникам, а Тель-Авив увеличил квоты на число жителей Газы, которые могут работать в Израиле. Оказалось, что деньги — это прекрасно, но у исламистов есть свой план. Какой, мы пока до конца не знаем. Но, кстати, есть версия, что причиной начала войны стала перспектива нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Помимо разнообразных поблажек Эр-Рияду, в плане присутствует помощь палестинцам. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд неоднократно подчеркивал, как ему важно помочь жителям оккупированных территорий. Делегация из Рамаллы даже специально ездила к саудовцам, чтобы оговорить, сколько денег администрация Махмуда Аббаса будет получать в случае заключения сделки. Цифры звучали весьма приличные.

А вот «Хамаса» на переговорах не было. И увеличение выплат ему никто не предлагал. Если бы план полностью реализовался, то Махмуд Аббас существенно усилил свои позиции, а исламистам стало бы крайне сложно объяснять палестинцам, что они все еще крутые ребята. Неудивительно, что в этой перспективе они увидели для себя смертельную опасность. Им надо было срочно выйти на авансцену, чтобы показать всему миру, что договариваться надо, а желательно только с ними.

Выходит, что и кровавые события субботы произошли в полном соответствии с концепцией Нетаньяху. Просто такого развития сценария он не предполагал или надеялся избежать. Впрочем, это уже вопросы для расследований, которые, как уже было сказано, начнутся сразу по окончании войны.

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