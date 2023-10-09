Акции АО «Метафракс Кемикалс» зачислены на счет государства

ГУ ФССП по Пермскому краю окончило исполнительное производство в отношении АО «Метафракс Кемикалс», сообщает сайт управления. Оно было возбуждено после решения Арбитражного суда Пермского края об изъятии в общей сложности 95,88% акций из чужого незаконно владения АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». Судебный пристав-исполнитель уведомил реестродержателя АО «Регистратор Интрако» о возбуждении исполнительного производства и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. По данным ФССП, после предупреждения должником была предоставлена информация об исполнении требований исполнительного документа.

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Напомним, 8 сентября этого года арбитражный суд согласился с позицией Генпрокуратуры о незаконности приватизации предприятия и удовлетворил иск надзорного органа о взыскании акций в пользу РФ. В АО «Метафракс Кемикалс» с решением не согласны и пытаются обжаловать его в апелляции.