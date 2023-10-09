Сарапульский музей в Удмуртии вошел в Ассоциацию патриотического туризма

Сарапульский музей-заповедник в Удмуртии включили во Всероссийскую ассоциацию патриотического туризма. В учреждении регулярно проводят выставки и мероприятия, посвященные воинской славе защитников Отечества, и увековечиванию памяти кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму региона.

Отмечается, что Ассоциация патриотического туризма учредили для совершенствования системы патриотического воспитания и формирования социально-активной личности гражданина. Всего в объединение входит более 300 компаний, в том числе представителей туристического рынка и музеев.