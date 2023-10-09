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В Казани тепло дали в 70% многоквартирных домов

В Казани в настоящее время к теплу подключили 3,8 тыс. многоквартирных домов, что составляет 70% от их общего числа. Об этом в ходе делового понедельника сказал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В работе сегодня все ТЭЦ, все котельные "Казэнерго" и ведомственные котельные. По заявкам учреждениям соцсферы досрочный пуск тепла начат 14 сентября»,— сказал господин Гиниятуллин, добавив, что к теплу также подключены 70% соцобъектов.

Замглавы исполкома дал поручение ускорить работу по подаче тепла в многоквартирные дома и соцобъекты.

"Ъ-Казань"

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