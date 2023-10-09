За месяц аренда двухкомнатных квартир в Перми подорожала на 25%

Средняя стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир в Перми за месяц заметно возросла. Об этом свидетельствуют данные «Коммерсанта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным «Ъ», в октябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 21,5 тыс. руб., что на 4% больше, чем в сентябре. По этому показателю Пермь делит с Ленинградской областью пятое место. Больше у Уфы (11%), Новосибирска (9%), Екатеринбурга (6%) и Нижнего Новгорода (5%). Также заметен резкий взлет за месяц стоимости аренды двухкомнатной квартиры — с 24,8 тыс. до 31 тыс. руб. Разница составляет 25% — это второй показатель из 18 городов после Омска (27%).

За год стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 31% — с 16,4 тыс. руб. до 21,5 тыс. руб. Таким образом, Пермь занимает по данному показателю третье место, выше только Челябинск (36%), Воронеж и Екатеринбург (32%). За аналогичный период аренда двухкомнатных квартир подорожала на 27% — с 24,4 тыс. до 31 тыс. руб. Это третий результат после Казани (36%) и Красноярска (29%).