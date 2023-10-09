Электропоезда ЭД4М временно заменят «Ласточки» на тольяттинском направлении

Электропоезда ЭД4М временно заменят «Ласточки», следующие из Самары в Тольятти. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

С 9 по 13 октября в 14:00 (MSK+1) и 20:15 (MSK+1) вместо «Ласточки» из Самары отправится поезд ЭД4М. Замена подвижного состава также планируется на рейсе из Тольятти в Самару в 16:57 (MSK+1).

С 10 по 14 октября «Ласточку» заменит электропоезд ЭД4М на утреннем рейсе из Тольятти в Самару отправлением в 06:32 (MSK+1).

Временная замена подвижного состава связана с производственной необходимостью.

Андрей Сазонов