На Кубани ночью выпал первый снег

Первый снег выпал в Краснодарском крае минувшей ночью. Кадрам в соцсетях поделились жители Отрадненского района Кубани.

На кадрах видно, что улицы нескольких населенных пунктов муниципалитета покрыл небольшой слой мокрого снега. Синоптики ранее предупреждали, что снег может пройти утром в понедельник в некоторых частях региона.

В крае сейчас действуют штормовые предупреждения по непогоде. В частности, на побережье местами могут формироваться смерчи.

Вячеслав Рыжков

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