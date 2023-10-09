На Кубани ночью выпал первый снег
Первый снег выпал в Краснодарском крае минувшей ночью. Кадрам в соцсетях поделились жители Отрадненского района Кубани.
На кадрах видно, что улицы нескольких населенных пунктов муниципалитета покрыл небольшой слой мокрого снега. Синоптики ранее предупреждали, что снег может пройти утром в понедельник в некоторых частях региона.
В крае сейчас действуют штормовые предупреждения по непогоде. В частности, на побережье местами могут формироваться смерчи.
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