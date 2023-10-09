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Коммерсантъ FM
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Во Внуково произошел сбой в системе выдачи и приема багажа

В аэропорту Внуково возникли технические неполадки в системе выдачи и приема багажа, сообщили «Известиям» и «РИА Новости» в пресс-службе воздушной гавани. Там утверждают, что багаж продолжают принимать и выдавать через пункт негабарита.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» передает, что в аэропорту сломались ленты приема багажа, из-за чего возникла большая очередь. Одна из пассажирок рассказала, что на месте возникла давка, и «никакой организации со стороны сотрудников аэропорта».

С чем связан сбой, неизвестно. В аэропорту заверили, что предпринимают меры для его устранения.

Лаура Кеффер

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