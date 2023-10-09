«Черные» лесорубы в Красноярском крае пойдут под суд за ущерб на 179 млн рублей

В Красноярском крае пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной рубкой леса. Организатор преступной группы – 43-летнйи местный житель – распределял среди сообщников «задания», отвечал за отвод лесосек и занимался сбытом древесины, сообщает прокуратура Красноярского края. Всего в ОПГ входили шесть человек.

С мая 2020 года по ноябрь 2021-го они вырубили деревья на территориях 47 лесных участков, спилено 21,4 тыс. куб. м леса. Ущерб лесному фонду составил 179 млн руб.

В рамках уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) на имущество участников ОПГ наложен арест на 37,4 млн руб. Оно будет реализовано для возмещения ущерба, уточнили в прокуратуре. Фигурантам дела грозит до 7 лет колонии.

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Оксана Павлова