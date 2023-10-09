«Не совсем это хороший признак, тревожный»

МИД России призвал к прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной. В Москве уверены, что часть ответственности за происходящее лежит на Западе, который заблокировал работу «Ближневосточного квартета» посредников с российским участием. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношение России к Израилю меняется в худшую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Официальная реакция Российской Федерации на события в Израиле, а точнее на полномасштабную войну, была на уровне выражения самой серьезной озабоченности. Как отмечается в заявлении МИД РФ, конфликт, который длится 75 лет, не имеет силового решения, и потому Москва призывает стороны прекратить огонь и приступить к налаживанию переговорного процесса.

Виноват во всем, конечно же, Запад. Он, в частности, блокирует работу «Ближневосточного квартета» — в него входят США, Россия, ЕС и ООН. Был шанс решить проблему на общемировом уровне. Но вот не случилось. В очередной раз. Вопрос этот спорный по многим параметрам. Может показаться, что ставка делается как раз на силовое решение в первую очередь со стороны движения «Хамас», которое многие страны, а не только Запад, считают террористическим. Но РФ так не считает.

Теоретически Кремль мог бы выступить посредником в урегулировании всей сложившейся ситуации, по крайней мере, предложить такой сценарий. Учитывая связи с тем же «Хамасом» и Ираном. Да и Израиль — не чужое вроде бы государство. Однако пока подобных усилий незаметно.

Что касается происходящего на неофициальном уровне — здесь все намного интереснее. Можно предположить, что основные федеральные медийные фигуры поддержали, скорее, Палестину. Особенно досталось так называемым релокантам, в том числе и известным. Что, мол, не нравится вам наша действительность? Тогда получите на орехи — отправляйтесь на фронт в далекой пустыне.

Хотя вроде бы в критический момент принято проявлять заботу о своих гражданах. Может быть, они плохие и оступились, но все равно свои. Или как? Что же это получается? Расколото наше общество? Не совсем это хороший признак, тревожный. Более того, в Израиле находятся те же российские туристы. Те, что просто приехали с познавательными целями.

Теперь, что касается отношения к Израилю в России на всех уровнях. В последнее время оно заметно изменилось и, видимо, в отрицательную сторону. Вот и релоканты туда устремились. Президент Украины Владимир Зеленский — главный враг — не той национальности. Не разделяет Иерусалим нашу российскую позицию. Хотя в какой-то момент могло показаться, что он старается быть нейтральным. И потом Иран нынче — наш союзник.

А были времена, вроде совсем недавно, когда все тот же Биньямин Нетаньяху участвовал в акции «Бессмертный полк», а на Красной площади играл гимн Израиля. Но сейчас начинает казаться, что это было, скорее, исключение из правил, некое временное затмение. А сейчас все возвращается на круги своя. Пока не так, как в советские годы, но близко к этому.

И, наконец, можно выделить посыл коллективному Западу — занимайтесь Ближним Востоком, запустили там все, а Украину нам оставьте. Это исключительно российская проблема, а не ваша. Запад, собственно, уже подключается. Президент США Джо Байден поддержал Израиль, и большинство стран ЕС тоже. Москва глубоко озабочена. Ни одну из сторон не осуждает и официально не поддерживает.

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