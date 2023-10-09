Выручка от земельных аукционов в Перми выросла в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом

За девять месяцев 2023 года в Перми состоялось 25 открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. Из выставленных на торги 84 участков было продано 57 общей площадью 75,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Продажа земельных участков принесла в бюджет Перми 236,7 млн руб., что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Большинство реализованных участков — земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Помимо них были проданы: площадка под многоквартирный жилой дом по ул. Колыбалова, 30, участок под торговый центр по ул. Калинина, 102а, земля под блокированную жилую застройку по ул. Грибоедова, 154, а также ряд других участков под коммерческие цели.

«Большинство лотов реализовано с превышением первоначальной цены. Рекордные показатели достигнуты на торгах, где были выставлены участки под ИЖС. Самое большое превышение цены зафиксировано в третьем квартале 2023 года, когда стоимость земли под индивидуальное жилищное строительство по итогам аукциона выросла в 12 раз»,— рассказала начальник департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова.