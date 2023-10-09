На Кубани рынок фитнес-услуг вырос на 15%

В 2023 году рынок фитнес-услуг Краснодарского края вырос на 15–18%. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на вице-президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Сергея Баранова, спрос растет на услуги как сетевых фитнес-клубов, так и специализированных фитнес-студий.

По словам консалтингового специалиста в области фитнеса Юлиана Яковлева, Краснодар занимает третье место по уровню вовлеченности населения в фитнес-индустрию. Эксперт связывает это с переходом от больших клубов к фитнес-студиям по конкретным направлениям.

«После карантина фитнес-сообщество стало разнообразным, пошел тренд на восстановление, ЗОЖ. Много открывается студий, ориентированных на какое-то комьюнити, много клубов, которые не смешиваются по гендеру»,— отметил Юлиан Яковлев.

Он подчеркнул, что с 2019 года в Краснодаре посещаемость фитнес-центров увеличилась на 8%. По его словам, в Краснодаре ежегодно открывается около четырех-шести студий, а закрывается в течение двух-трех лет — не более 20%. В основном центры открывают бывшие тренеры крупных фитнес-клубов, у которых уже есть свои клиенты. При этом крупные операторы города наблюдают отток посетителей.

Татьяна Ручкина

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