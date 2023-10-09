Главой администрации Бакалинского района стал Олег Ефимов

Совет Бакалинского района Башкирии назначил Олега Ефимова главой администрации, сообщил чиновник во «ВКонтакте». «Понимаю, насколько это ответственная должность. Благодарю всех за доверие. Уверен, что совместными усилиями будем решать задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию родного района»,— написал господин Ефимов.

Прошлый руководитель района Александр Андреев перешел на работу в Курултая республики, победив на выборах в Буздякском одномандатном избирательнм округе №34.

Олег Ефимов окончил Башгоспедуниверситет. Работал учителем, директором Умировской школы Бакалинского района, начальником отдела Управления труда и соцзащиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения республики по Дюртюлинскому району и городу Дюртюли, где сделал карьеру до главы филиала.

Венера Хисамова

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