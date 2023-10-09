Минсоцполитики Удмуртии отказало в выплате участнику СВО за повторное ранение

В Удмуртии суд обязал повторно рассмотреть решение о выплате материальной помощи военнослужащему, получившему травму в ходе участия в спецоперации на территории Украины. Как сообщает пресс-служба Глазовского районного суда, мужчина обратился с иском, поскольку в министерстве социальной политики региона ему отказали в предоставлении выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, по данным суда, мужчина, получивший статус Ветерана боевых действий, дважды участвовал в СВО. Во время боевых действий он получил контузию, прошел лечение и получил материальную помощь. В последующем военнослужащий заключил второй контракт о добровольном участии в спецоперации и с февраля 2023 года выполнял боевые задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР. Мужчина получил осколочное ранение стопы, после чего обратился в министерство за выплату материальной помощи в сумме 500 тыс. руб.

Однако минсоцполитики Удмуртии отказало в выплате. При этом в качестве основания было заявлено, что материальная помощь оказывается единовременно, а повторная выплата не представляется. В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что решение министерства не основано на законе, а также нарушает права военнослужащего.

В частности, доводы представителя министерства были основаны на неверном толковании норм права. Суд пришел к выводу, что требования военнослужащего являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Заявление направлено на пересмотр и вынесение нового решение.