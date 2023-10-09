Траты туристов в Казани за восемь месяцев превысили 16 млрд рублей

Объем трат туристов в Казани по банковским картам превысил 16 млрд руб., что на 59% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

24% расходов пришлись на общепит, 22% — на продовольственные магазины, около 21% — на услуги, развлечения, оплату отелей и хостелов. В среднем чек туристов в кафе и ресторанах Казани составил 867 руб., в продовольственных точках — 680 руб., на услуги они в среднем расходовали 2,4 тыс. руб., а на бронирование гостиниц — почти 2 тыс.

Средняя сумма трат туристов по картам за восемь месяцев составила порядка 2,7 тыс. руб. на одного человека в сутки.

Всего за январь–август Казань посетили 2,8 млн человек.

"Ъ-Казань"