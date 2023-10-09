ММК и «СибКом Цифра» заключили соглашение о партнерстве

Магнитогорский металлургический комбинат и «СибКом Цифра» (входит в Группу компаний «Башкирские инновационные технологии») подписали соглашение о партнерстве, определяющее основные направления и принципы сотрудничества компаний в области импортозамещения промышленного программного обеспечения.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Свои подписи под документом поставили Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК», и Ильшат Шайхутдинов, генеральный директор ООО «СибКом Цифра».

В результате анализа рынка отечественного промышленного ПО Магнитогорский металлургический комбинат выбрал цифровую платформу «КАСКАД Цифра» в качестве базовой платформы для реализации задач по мониторингу и диспетчеризации технологических данных. Определен список мероприятий по формированию центров компетенций «КАСКАД Цифра» на базе ММК-Информсервис и «Объединенной сервисной компании».

Платформа «КАСКАД Цифра» разработана для решения задач контроля, управления, диспетчеризации, а также сбора, хранения и анализа данных для различных отраслей промышленности и инфраструктурных объектов.

Программный комплекс «КАСКАД Цифра» – это гибкая и эффективно настраиваемая платформа для построения различных по масштабу систем: от одноместной станции человеко-машинного интерфейса до сложных распределённых систем с клиент-серверной архитектурой. Благодаря гибкой концепции построения и высокой производительности платформа «КАСКАД Цифра» заменит программное обеспечение зарубежных вендоров, ушедших с российского рынка.

В данный момент специалисты ММК и компании «СибКом Цифра», при участии архитекторов и аналитиков компании «Диджилаб» (входит в Группу Компаний «БИТ»), ведут совместную разработку концепции единой платформы уровня Автоматизированной системы управления производством ММК на базе системы «КАСКАД Цифра». Результатом данной работы будет архитектура единой платформы технологического мониторинга ПАО «ММК», а также унифицированные подходы к визуализации данных при разработке систем мониторинга и диспетчеризации производственного процесса.

ПАО «ММК»