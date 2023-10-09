С учредителей и руководства Давлекановского молкомбината взыщут 444 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Давлекановский молочный комбинат» Александра Цуканова и привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее учредителей Дмитрия Малова, Владимира Кузыка, экс-руководителя Вячеслава Холина и ООО «Управляющая Компания "ДМК-сервис "». С ответчиков в солидарном порядке определено взыскать 444,1 млн руб.

Суд согласился с доводами Алексндра Цуканова, что ответчики являлись контролирующими должника лицами. В определении указано, что учредители и руководство не предоставили конкурсному управляющему бухгалтерские и другие документы, не передали имущество компании-должника, в том числе сведения об имущественных правах. Суд пришел к выводу, что «Давлекановский молочный комбинат» вместо надлежащего исполнения обязательств перед кредиторами перечислял на расчетные счета аффилированных лиц, «по итогам которых денежные средства были выведены со счета должника, и взыскание суммы долга путем списания денежных средств с его расчетного счета стало невозможным, что стало причиной выявления признаков преднамеренного банкротства».

В 2019 году молочный комбинат был признан банкротом по требованию Сергея Куликова, с которым предприятие не рассчиталось по займу на 480 тыс. руб. Крупнейшим кредитором предприятия является банк «Дом.РФ» с суммой требований 362,9 млн руб. (88% голосов кредиторов).

Влада Шипилова

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