В Курултае Башкирии создадут рабочую группу по программе «Башкортостан 3.0»

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев поручил сформировать рабочую группу, которая будет заниматься выработкой предложений для внесения в программу развития региона до 2030 года «Башкортостан 3.0». Об этом сообщили в пресс-службе башкирского парламента. Рабочую группу возглавит заместитель спикера Курултая Илшат Тажитдинов. Ему поручено в недельный срок внести предложения по персональному составу рабочей группы и формату ее работы.

«Глава республики Радий Хабиров поставил перед новым созывом депутатов задачу по созданию законодательной базы будущего развития республики,— пояснил господин Толкачев. Но, по словам спикера, «сначала необходимо сформировать образ будущего, наметить вектор и приоритеты развития». «Хотя 2030 год не такой уж дальний горизонт планирования, турбулентность текущего момента и фактор неопределенности усложняют нам задачу»,— отметил он, добавив, что парламентская рабочая группа представит свое видение развития. «Программа должна быть достижимой, цели — осязаемыми, источники финансирования — понятными», — определил задачу спикер Курултая. Дальнейший законотворческий процесс будет строиться на основе программы, резюмировал он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на первом заседании Курултая Башкирии седьмого созыва глава республики напутствовал избранных депутатов: «Задачи вашего созыва — совершенствовать законодательные основы будущего развития республики. Мы адаптировались к новым реалиям, стали еще сильнее, и, опираясь на созданную базу — важное достижение последних лет, переходим к строительству Башкортостана 3.0».

Майя Иванова

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