В Сочи 18-летний пассажир мопеда погиб после столкновения с иномаркой и забором

В Сочи произошла авария, в которой погиб 18-летний водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

ДТП произошло вечером 7 октября на улице Ивановская в Адлерском районе. По предварительным данным, водитель Mitsubishi повернул в запрещенном месте налево. В итоге он столкнулся с мопедом, который двигался в попутном направлении по встречной полосе. После столкновения мопед продолжил движение и наехал на забор.

В результате ДТП пассажира мопеда госпитализировали в медучреждение. Однако там он скончался.

Татьяна Ручкина

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