Башкирия заняла 42 место по материальному благополучию населения в 2022 году

Башкирия за год поднялась на две строчки в рейтинге благосостояния российских регионов, составленном экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата и ЦБ РФ. По итогам 2021 года республика занимала 44 место среди по материальному благополучию жителей, по итогам 2022 года оказалась на 42 месте.

Методика рейтинга основана на обобщении показателей, характеризующих материальное состояние населения в регионах в минувшем году, таких, как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц (с учетом счетов эскроу) в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку и доля населения с доходами более 60 тыс. руб. в месяц.

Регионы ранжировались по количеству начисленных им баллов. Башкирия получила 36,57 из 100 возможных (в прошлом году республике начислили 34,69 баллов). Лидерами рейтинга стали Магаданская область (97,13 балла), Ямало-Ненецкий (100) и Ненецкий (90,36) автономные округа. На последних строчках оказались Карачаево-Черкесия (5,19 балла), Тыва (1,98) и Ингушетия (1).

Наталья Балыкова

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