В Челябинске столкнулись два трамвая

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух трамваев. Инцидент произошел на перекрестке улицы Российской и проспекта Победы, сообщает пресс-служба городского УГИБДД.

Авария случилась 9 октября в 7:20. По предварительным данным, напротив дома №30 по улице Российской столкнулись два встречных трамвая маршрута №7, которыми управляли горожанки 43 и 38 лет. В результате ДТП никто не пострадал.

По каким причинам произошло столкновение, устанавливают сотрудники ГИБДД.

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