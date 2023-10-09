Уральский монах, вывозивший раненых с поля боя, погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб инок из Алапаевска Терентий (Валерий Дмитриев). Об этом сообщила известная православная активистка Оксана Иванова. По ее словам, монах вывозил раненных с поля боя, однако в его машину было совершено прямое попадание.

«Служил он в первом добровольческом с декабря 2022 года. На Донбасс он и раньше ездил, как рвануло, и он туда сразу же поехал. Очень переживал за детей, просил помочь с книгами на русском»,— отметила госпожа Иванова.

Инока Терентия похоронят в монастыре в Алапаевске.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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