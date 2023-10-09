С 9 по 13 октября в Ставрополе пройдет проверка работы общественного транспорта

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края проверит работу общественного транспорта в районе Ташлы и на ул. Чапаева в краевой столице. Проверка запланирована на период с 9 по 13 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие проведут для определения интервалов движения муниципальных маршрутов № 8, № 42м, № 15, № 15м, № 46 в вечернее время суток. По данным самих перевозчиков, с 18:00 до 19:00 на маршруте №8 интервал движения составляет в среднем 9 минут, на №42м — 8 минут, на №15 — 13 минут, на маршруте №46 — 5 минут, на маршруте №15м — 8 минут.

«Миндором края будет проведен анализ работы автобусов по указанным маршрутам в части обязательного соблюдения расписания»,— пояснили в ведомстве.

Анастасия Назарова