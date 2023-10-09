В Новосибирской области задержаны подозреваемые в хищении 7 млн рублей у банков

В Новосибирской области задержаны участники преступной группы, подозреваемые в хищении 7 млн руб. у кредитно-финансовых организаций, сообщает УФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ Новосибирской области Фото: УФСБ Новосибирской области

Преступная группа состояла из трех человек под руководством бывшей банковской служащей из Уфы. С апреля по декабрь 2022 года злоумышленники при помощи электронных платежных инструментов похитили деньги у ряда крупных банков Новосибирска, сообщили правоохранители. У задержанных были изъяты карты различных банков, а также терминалы для оплаты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.3 УК России(мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По этой статье фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Александр Киселев