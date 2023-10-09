«Макфа» стала победителем конкурса «Экспортер года» в Москве

Одним из победителей регионального конкурса «Экспортер года» в Москве стала компания «Макфа». Холдинг с основной производственной площадкой в Челябинской области занял первое место в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса для крупного бизнеса по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, «Макфа» заняла второе место в дополнительной номинации «Новая география». В качестве награды компания получила от государства 500 тыс. руб. на организацию деловых поездок.

Премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ и входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Конкурс проводится для крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. При определении победителей экспертной группой учитывается объем экспорта, количество стран, в которые осуществлялись поставки, количество позиций номенклатуры экспортной продукции и участие в международных и российских выставках.

По итогам 2022 года российский товарный экспорт установил исторический рекорд, составив почти $600 млрд. При этом объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг почти $200 млрд.

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