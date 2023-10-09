Кадровый голод в Челябинской области увеличился на 50%

В сентябре на одну активную вакансию в Челябинской области приходилось 2,5 активных резюме. Это примерно в полтора раза меньше (3,8), чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в исследовании HeadHunter.

Наиболее ощутимо кадровый голод ощущается в сфере автомобильного бизнеса, где на одну вакансию приходится 1,2 резюме. Также наблюдается дефицит в розничной торговле (1,4), отраслях строительства и недвижимости (1,7), производства и сервисного обслуживания (1,9), медицине и фармацевтике (2). Не хватает и рабочего персонала (1,5).

«Таким образом, работодатели, которые находятся в поиске данных специалистов, испытывают проблемы с подбором персонала, а вот соискатели, которые интересуются перечисленными сферами, наоборот, имеют высокие шансы быстрого и успешного трудоустройства»,— комментируют эксперты HeadHunter.

Сложнее всего найти работу специалистам сфер искусства, развлечений и массмедиа — на одну вакансию для них приходится 22,6 резюме. Также профицит кадров отмечен в сегменте инвестиций и консалтинга (13,7), маркетинга, рекламы и PR (12,6). Не так просто трудоустроиться претендующим на должности высшего и среднего менеджмента (10,7).

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