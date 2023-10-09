ФК «Краснодар-2» обыграл «Ротор» со счетом 3:1
«Краснодар-2» обыграл дома волгоградский «Ротор» в рамках 13-го тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги, дивизион «золото». Встреча закончилась со счетом 3:1.
Фото: loon.site
Счет был открыт уже на 4-й минуте командой «Ротор». Хозяева поля забили первый гол на 23-й минуте матча. Через 10 минут последовал второй гол. Во второй половине игры краснодарцы провели еще одну результативную атаку.
Главный тренер «Ротора» Сергей Попков на пресс-конференции после матча заявил, что команда «Краснодара» очень быстрая и техничная.
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