Противников идеи цифрового рубля в Сибири стало больше

Доля жителей Сибири, не желающих получать заработную плату в цифровых рублях, в 2023 году выросла по отношению к 2022-му. Так не хотят получать зарплату в «цифре» 40% населения против 32% в прошлом году, проанализировали в службе исследований hh.ru. Чаще всего об этом заявляли работники таких сфер, как «Административный персонал» (64%) и «Финансы, бухгалтерия» (60%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Противники перевода заработной платы в цифровые рубли чаще всего объясняют свою позицию тем, что не понимают, где и как ими рассчитываться (66%), не доверяют новым технологиям (47%) и опасаются мошенников (43%). Кроме того, 19% в принципе предпочитают наличные, а 15% опасаются комиссий.

При этом доля тех, кто готов получать цифровую зарплату, снизилась – с 26% в прошлом году до 24% в 2023-м. Сторонников полного перевода зарплаты в новую форму рубля чаще всего можно встретить среди маркетологов (26%).

На сегодняшний день лишь 9% трудоустроенных жителей Сибири получают всю заработную плату наличными (в целом по стране таких - 6%), еще 10% - частично наличными, частично на карту (в целом по стране – 11%). 81% получают всю сумму на банковскую карту (в целом по стране – 83%). По сравнению с прошлым годом доля тех, кто получает зарплату на карту выросла среди сибиряков на 5%, это произошло за счет тех, кто раньше получал деньги частично на карту и частично наличными (по данной категории доля сократилась как раз на 5%).

В целом по стране идея цифрового рубля как способа получения полной суммы зарплаты также переживает негативный тренд – доля таких респондентов снизилась до 15% в 2023, отмечают авторы исследования.

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Лолита Белова