В Новосибирской области проиндексируют зарплаты бюджетникам на 7,5%

В Новосибирской области проиндексируют зарплату сотрудникам бюджетных организаций, сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в облправительстве.

Губернатор отметил, что в прошлом году дважды повышли зарплаты бюджетника, которые не попали под «майские указы» 2012 года. 1 июля доходы сотрудников увеличили на 10%, с 1 октября еще на 4%. В 2023 году индексация составила 9,7%. По словам Андрея Травникова, изначально вторая индексация в октябре планировалась на уровне 5%, однако после обработки данных Росстата о состоянии инфляции на сегодняшний, она была скорректирована до 7,5.

«Это, наверное, правильно, потому что инфляция растет, мы это сами видим и чувствуем и по ценам в магазинах, и по ценам на коммунальные ресурсы, руководители предприятий многие опережающим образом повышают зарплату своим работникам, наша задача - обеспечить равноценный рост указных категорий», - заявил Андрей Травников.

Как пояснили врио главы минфина области Виталий Голубенко, чтобы обеспечить необходимый уровень заработной платы по всем категориям работников бюджетной сферы будут увеличены ассигнования на 2,1 млрд руб. Он также отметил, что рост заработной платы ожидается на уровне 15,5%.

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Александр Киселев