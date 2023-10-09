«Метафракс» опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2022 год

В документе отражены результаты деятельности АО «Метафракс Кемикалс» в сферах экологии, промышленной безопасности, охраны труда, социальной политики и корпоративного управления.

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В отчете представлена информация об экологической политике компании, охране атмосферного воздуха, мероприятиях, направленных на сохранение природных ресурсов, управлении отходами и экологической программе компании до 2025 года.

Миссия «Метафракс Кемикалс» не только в том, чтобы максимально сократить влияние производства на экологию, но и в сохранении здоровья работников компании, их родных и близких, а также жителей городов, в которых расположены производственные площадки компании. В 2022 году АО «Метафракс Кемикалс» подписало соглашение о сотрудничестве с курортом «Ключи» – курорт стал приоритетным партнером компании в области оздоровления сотрудников.

В отчет также включены данные о кадровой политике и кадровом составе компании, системе мотивации персонала, комплексе программ по подготовке и развитию руководителей, рабочих и специалистов, а также кадрового резерва. Отдельное внимание уделено вкладу в социальное развитие регионов присутствия.

Для реализации стратегии устойчивого развития «Метафракс Групп» использует опыт мировых экспертов. В июне 2022 года на ежегодной конференции в Сочи «Метафракс Групп» представила систематизированный подход по внедрению принципов ESG в стратегию развития, а также ключевые проекты в сфере «зеленой» химии.

Целый ряд инициатив «Метафракс Кемикалс» направлен на развитие культуры и активизацию культурной жизни в Пермском крае. Один из таких проектов – выездные мероприятия Образовательной программы Дягилевского фестиваля в территориях края. Вновь состоялся в 2022 году и ежегодный театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». За этот многолетний проект компания признана «Лидером Пермского края» в номинации «Туризм».

Документ содержит сведения о работе по повышению культуры производства, улучшению условий труда, соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности, социальных гарантиях и поддержке действующих сотрудников и ветеранов производства.

Компания ежегодно реализует мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления. Информация о его принципах и структуре, системе управления рисками и внутреннего контроля, а также об аудите представлена в документе.

Подробности – в отчете об устойчивом развитии: https://www.metafrax.ru/files/disclosure_documents/44_RU_1695185163.pdf

АО "Метафракс Кемикалс"