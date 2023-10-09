Работу советников директоров школ по воспитанию в Прикамье оценили в 83,6 млн рублей

С 2024 года региональные власти планируют ежегодно тратить 83,6 млн руб. на обеспечение работы советников директоров школ и учреждений среднего профессионального образования Пермского края. Соответствующая сумма указана в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2024–2026 годы. Уточняется, что 79,5 млн руб. из запланированных 83,6 млн руб. будут выделены из федерального бюджета.

Ранее СМИ писали о том, что в школах Пермского края работают 299 советников по воспитанию, в колледжах и техникумах — 60 человек.