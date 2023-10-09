В больнице копейского поселка произошел пожар

В Копейске произошел пожар в больнице поселка Советов. Из медучреждения эвакуировались 86 сотрудников и пациентов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило вечером 8 октября. На первом этаже больницы под лестничным маршем загорелись бывшие в употреблении вещи. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. Самостоятельно здание покинули 84 человека. Двух пациентов реанимации эвакуировал персонал больницы. Всех перевели в здание поликлиники.

Открытое горение оперативно ликвидировал пожарный расчет. Во время пожара никто не пострадал. Специалисты дознания устанавливают все обстоятельства происшествия.

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