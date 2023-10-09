«Центр развития кинопроизводства» в 2024–2026 годах может получить субсидии на 96,2 млн рублей

В 2024-2026 годах АНО «Центр развития кинопроизводства» может получить субсидии для развития производства кинофильмов и мультипликации в Прикамье. На эти цели в проекте регионального бюджета предусмотрено: 21,4 млн руб. в 2024 году, 53,4 млн руб. в 2025 году и 21,4 млн руб. в 2026 году.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, эти средства планируется направить на популяризацию Пермского края как привлекательного и экономически-выгодного региона для кинопроизводства. Кроме того, планируется привлекать жителей края к мероприятиям и фестивалям, связанным с кино и кинопроизводством. Ожидается, что в первом чтении проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассматриваться на октябрьском заседании заксобрания.