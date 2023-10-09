Кубань заняла 22-е место по материальному благополучию населения

Краснодарский край занял 22-е место по благосостоянию населения по итогам 2022 года. Рейтинг составлен «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В 2022 году материальное благополучие населения Кубани оценили в 46,30 балла. Годом ранее показатель составлял 41,56.

Адыгея в 2022 году незначительно улучшила показатели, набрав 30,25 балла (в 2021 году было 29,67). Республика занимает сейчас 62-е место.

Севастополь оказался на 64-м месте, увеличив за год показатели с 25,66 до 28,63 балла. Крым занимает 78-е место. Благосостояние населения региона оценили в 17,94 балла (16,17 — в 2022).

Самым материально благополучным регионом РФ является Ямало-Ненецкий автономный округ, набравший 100 баллов как в 2021, так и в 2022-м году. Второе место заняла Магаданская область (97,62 балла), третье — Ненецкий автономный округ (93,29).

Самым бедным регионом названа Ингушетия, где показатель снизился с 1,39 до 1 балла. Отрицательную динамику также показали Карачаево-Черкесская Республика (5,19 баллов) и Тыва (1,98 баллов), заняв 83-е и 84-е места соответственно.

Татьяна Ручкина

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