В поле в Абинском районе произошел крупный пожар

В поселке Ахтырский загорелось поле на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на тушение возгорания потребовалось 3,5 часа.

Пожар начался 8 октября в 14:30 на улице Ипподромная. Через десять минут на место прибыли первые подразделения спасателей и установили, что произошло возгорание сухой растительности. В 15:20 пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м, а в 18:00 — полностью ликвидирован.

К тушению пожара привлекалось семь человек и четыре единицы техники.

Татьяна Ручкина

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