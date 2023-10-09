Омский «Иртыш» прерывал безвыигрышную серию в футбольной Второй лиге

Футбольный клуб «Иртыш», выступающий в дивизионе «Золото» Второй лиги, прервал свою безвыигрышную серию. Она продлилась около двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В матче 8 октября в омском манеже спорткомплекса «Красная звезда» «Иртыш» победил «Уфу» 1:0. Единственный гол гости забили в свои ворота сами — уфимец Денис Кутин на шестой минуте катнул мяч мимо вышедшего на него голкипера.

«Иртыш» набрал 16 очков и находится на восьмом месте в дивизионе «Золото». Но от идущих на втором и третьем местах «Чайки» (Песчанокопское) и «Волги» (Ульяновск) его отделяют только четыре очка.

Днем ранее ФК «Новосибирск» сыграл 1:1 с московской «Родина-2». Игрок новосибирской команды Никита Рожков забил в концовке первого тайма. Ничья позволила сибирякам сохранить первое место в дивизионе «Серебро» Второй лиги по итогам 13-го тура.

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Валерий Лавский