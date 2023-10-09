В доход государства обращено 15 тонн нефрита, изъятого у иркутского бизнесмена
В Иркутской области суд обратил в доход государства 15 тонн нефрита, конфискованного у руководителя коммерческой организации, занимающегося добычей полезных ископаемых. По данным прокуратуры региона, установлено, что предприниматель незаконно хранил в своем доме полудрагоценные камни. При этом документов, подтверждающих законность добычи и оборота изъятого нефрита, он предоставить не смог.
Фото: Сибирская оперативная таможня
«В соответствии с требованиями закона недра в границах территории Российской Федерации, полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью»,– отметили в прокуратуре. На этом основании в интересах РФ прокурор направил в суд заявление о признании изъятого нефрита бесхозяйным, обращении его в доход государства.