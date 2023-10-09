В Свердловской области ожидаются ночные заморозки и мокрый снег

С 9 по 11 октября в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов, дожди и мокрый снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +5°…+10. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, временами с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Во вторник, 10 октября, температура ночью опустится до -2°…+3°, днем потеплеет до +3°…+8°. Местами ожидается небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывыдо 14 м/с.

В среду, 11 октября, температура воздуха ночью составит -2°…+3°, днем ожидается +11°…+16°. Днем повсеместно небольшой дождь, временами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем 9 октября ожидается +7°…+9°. Ночью во вторник прогнозируется +1°…+3°, днем — +6°…+8°. В среду ночью температура составит +1°…+3°, днем +5°…+7°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте