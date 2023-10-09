Выросло число предпринимателей, считающих экономическую ситуацию благоприятной

В Новосибирской области увеличилось количество руководителей предприятий розничной торговли, оценивающих текущую экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную, сообщает Новосибирскстат. В третьем квартале 2023 года такую оценку дали 88,6% опрошенных глав компаний, год назад – 87,1%.

«Несмотря на объективные трудности, руководители организаций, принявшие участие в опросе, достаточно позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в розничной торговле»,– отмечает ведомство. Так, 70% опрошенных считают, что она не изменится, а еще 15,7% прогнозируют ее улучшение.

В тоже время в числе негативных факторов, которые оказываю влияние на развитие розничной торговли руководители предприятий назвали недостаточный платежеспособный спрос (этот фактор отметили 35,7% опрошенных), конкуренцию и высокие налоги (32,9%).

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Оксана Павлова