Барабинскую администрацию через суд обязали купить технику для уборки улиц

Прокуратура обязала администрацию Барабинска приобрести спецтехнику для уборки улиц, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Барабинский райсуд удовлетворил иск межрайонного прокурора о признании незаконным бездействия администрации города и об обеспечении МБУ «Городская служба благоустройства» специализированной техникой: автогрейдер, поливальная машина, машина КАМАЗ и т.д.

Отмечается, что основанием для подачи иска стали многочисленные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Решение суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что суд в ноябре прошлого года суд обязал мэрию Новосибирска приобрести 670 единиц специальной техники для достижения нормативной численности и надлежащей очистки городских дорог.

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Александр Киселев