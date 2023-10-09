Краевые власти выделят свыше 306 млн рублей на новые речные маршруты
На два новых речных маршрута власти Пермского края планируют выделить 306,5 млн руб. средств бюджета. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона о краевом бюджете на 2024–2026 годы.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В 2024 году появится маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск, в 2025-м — маршрут Пермь — Оханск — Оса. В 2024 году краевые власти намерены направить на оплату транспортной работы 24 млн руб., в 2025-м — 96,7 млн руб., в 2026 году — 97,7 млн руб. За счет поступления в краевой бюджет платы за перевозку пассажиров в 2024 году выделят 9,8 млн руб., в 2025-м — 38,3 млн руб., в 2026-м — 39,8 млн руб.
Из бюджета также планируется выделение средств на обеспечение четырех действующих маршрутов: Пермь — Заречный, Березники — Быстрая, Старые Ляды — Куликово, Сылва — Троица. В период с 2024 по 2026 год на их обеспечение суммарно выделят 67,9 млн руб.