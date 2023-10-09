СГК вложит 1 млрд руб в системы отгрузки золы-уноса на семи ТЭЦ и ГРЭС в Сибири

Сибирская генерирующая компания (СГК) направит более 1 млрд руб. до 2026 года в развитие системы отбора и отгрузки золы-уноса на семи своих предприятиях в Сибири. По данным компании, речь идет о Кемеровской ГРЭС, Красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Новосибирских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, Бийской ТЭЦ.

Основные потребители золошлаков — производителей сухих строительных смесей, газобетонных блоков, бетонов, ЖБИ-изделий, битумной гидроизоляции, арболитовых и бетонных блоков, цементов. По оценкам СГК, реализация проекта позволит более активно перерабатывать продукт сгорания угля и меньше направлять его на золоотвалы.

Всего в Сибири с тепловых электростанций СГК за 9 месяцев 2023 года реализовано около 110 тыс. т золы-уноса (+ 11% к показателям аналогичного периода 2022 года).

СГК занимается производством тепла в Алтайском крае, Красноярском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Хакасии и Туве. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,94% в СГК принадлежат СУЭК, еще 0,06% - у ООО «Новосибирская теплосетевая компания».

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Оксана Павлова