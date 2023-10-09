В Приморье пресечена попытка контрабанды около 6 тыс. тонн металлолома

Московская компания пыталась незаконно экспортировать 5900 т лома черных металлов в Южную Корею через пункт пропуска «Морской порт Находка», сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Название фирмы не раскрывается.

Как информирует ведомство, лом черных металлов относится к стратегически важным ресурсам, на его экспорт наложены ограничения, а вывоз возможен только через определенные пункты пропуска. Пункт пропуска «Морской порт Находка» в такой перечень не включен. Чтобы обойти ограничения экспортер недостоверно задекларировал товар, тем самым уклонившись от уплаты таможенных платежей на сумму 140 млн руб. Металлолом изъят.

Находкинская таможня возбудила три уголовных дела (по числу недостоверных деклараций) по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам уголовных дел грозит до 10 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток